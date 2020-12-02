數碼港指電競業成逆市奇葩　望吸納體育項目搬到線上

新冠肺炎疫情重挫各行各業，市民有更多時間留在家中，竟造就電競行業商機。香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信今(2日)在出席活動時表示，雖然防疫措施為電競業界零售點與數碼港設限，但業界隨即把營運模式搬至線上，最近批出的資助活動更是近來最高，認為在「新常態」下，可發掘更多商機。另外早前足球總會已嘗試以電競模式進行比賽，可吸納更多體育項目，甚至來年的奧運引入電競模式。

提到疫情對行業的衝擊，任景信在出席「數碼港娛樂領袖論壇傳媒網上簡報會」時承認，今年在政府設立社交距離限制後，對業界多個零售點，以及舉辦活動的數碼港造成的負面影響是「不容置疑」，數碼港場地現多用作研討會、展覽之用。但指行業很快便把營運模式搬至線上，市民反應亦非常踴躍；就資助業界舉辦比賽、培訓，境外交流團等的電競行業支援計劃，任指過去合共批出122個項目，最近一次更批出40多個，數字是近來最高。

數碼港公眾使命總監陳思源補充指，現時電競走到線上更普及，業界需要新模式，他舉例指業界曾嘗試把聯賽搬到線上舉行，香港足球總會又嘗試以電競模式代替實體模式舉行賽事，他指未來可推廣至不同的體育項目，或會有新的模式，實體與電競雙線並行。

任景信又引述資料，指在2020年電競在全球市場收入有1749億美元，按年增長19.6%，成為「逆市奇葩」，更預計在2023年全球市場收入會升至2197億美元。任指，疫情令全球經濟下行，數字相當鼓舞，特別是在亞太區遊戲市場消費收益佔49%，亞太區玩家佔整體54%，配合5G發展可以為業界帶來更大商機。

數碼港將在下周五(11日)舉行為期兩日的數碼娛樂領袖論壇，並首次以線上模式舉行，探討未來行業發展。