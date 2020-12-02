現職公務員宣誓將一次過進行　聶德權：準備工作已近尾聲

公務員事務局局長聶德權今早(2日)回應議員書面質詢時，交代現職公務員宣誓或簽署聲明情況，指當局目前決定全體公務員一次過進行，並非如早前建議的分階段落實；又指敲定和落實有關安排的準備工作已接近尾聲。

聶強調，根據《基本法》及《公務員守則》，公務員擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，重申是公務員的一貫責任及承擔。他表明，若現職公務員不簽署聲明或宣誓，會令人質疑該人是否具備作為公務員的基本責任感及承擔，必然會影響有關人士的升遷安排，而管方亦可能對於該人士是否適合繼續執行公務有懷疑。

對於可能有現職公務員不簽署聲明或宣誓，聶表示，公務員事務局正諮詢法律意見，釐清和確定當出現有關情況時，管方須採取的跟進行動，當局短期內會按既定機制與主要公務員團體溝通，並會盡早公布有關安排。

聶又指今年7月1日至10月31日期間，有2978名新入職公務員已作出聲明，未有公務員因不作出有關聲明而被終止聘任。有關人士分別來自約140個職系，其中警務處有最多的302人，其次的消防處有246人，而第3多的教育局有241人。