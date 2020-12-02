8447幢舊樓獲發消防安全指示　僅334幢遵辦

上月中一場油麻地廣東道唐樓18死傷無情火，揭示本港「三無大廈」消防裝置不足問題。目前全港受《消防安全(建築物)條例》規管的目標樓宇約1.35萬幢，截至今年10月底，消防處和屋宇署共向其中8447幢目標樓宇發出消防安全指示，指令樓宇須進行改善安全工程，不過各自只有約4%及5.4%樓宇遵辦指示，成效明顯偏低。

在現行制度下，就樓宇規劃、設計和建造方面的消防安全措施，上述條例的執行部門為屋宇署；而消防裝置及設備方面的執行部門則為消防處。消防處及屋宇署會分別會就其規管樓宇消防安全範疇，向業主或佔用人發出改善指示。截至今年10月底，分別有8113幢樓宇尚未遵辦消防處發出的指示，即僅得334幢樓宇辦妥，而有7995幢樓宇樓宇尚未遵辦屋宇署發出的指示，辦妥樓宇亦只有452幢，當中尤以油尖旺及深水埗為「重災區」。至於消防處和屋宇署向業主或佔用人提出檢控的數目分別為1089及280宗，而業主或佔用人被定罪個案數目分別為992及196宗。

自條例於2007年生效以來，消防處和屋宇署分階段對目標樓宇展開聯合巡查，截至今年10月底，已完成巡查9702幢目標樓宇。因應以上油麻地無情火揭示的風險，消防處及屋宇署於上月下旬展開特別巡查，目標於本年底前完成巡查與火災涉事樓宇樓齡相若，即60年樓齡或以上約2800幢住用或商住樓宇，包括九龍城區、油尖旺區以及灣仔區等較多舊樓的地區。