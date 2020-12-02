斥政府盲目將厭惡性設施放邊境地帶　議員轟儼如把廁所放客廳

陳克勤批評政府官員在發展邊境地帶上只是「口講政策」，到落實時完全是「零規劃」。(羅錦鴻攝)

新一份《施政報告》重點提及要令香港特區融入粵港澳大灣區發展，以及國家的發展大局。但有議員認為香港邊境地帶多年來發展落後，批評政府欠缺與深圳連結的發展思維，將厭惡性設施放置於香港邊境地帶，令發展受阻，形容是「將家中的洗手間放置於客廳中間」。

議員陳克勤今日(2日)在立法會會議上就發展香港邊境地帶提出質詢，批評政府官員只是「口講政策」，到真正落實時完全是「零規劃」或拋到腦後，欠缺深港發展觀念，長期將厭惡性設施如堆填區、墳場、廚餘處理廠等，放在香港邊境地帶，加上欠缺交通接駁，令發展受限，與只有一河之隔的深圳形成鮮明對比。

發展局局長黃偉綸回應指，政府並無既定政策，將厭惡性措施集中於邊境地帶，例如廢物及污水設施並非新界北獨有，其他地區同樣有不同類型的設施，以應付地區需求。黃補充政府為廢物及污水廠處理、殯葬設施等選址時，會根據專業及全面的準則物色最合適的地點，進行環境、生態、交通等方面的評估，並提出必須的緩解措施，確保選址不會對周邊環境造成不可接受的影響。

陳克勤不滿未有回應如何令政府官員於規劃時，秉持要融入國家發展大局的觀念，指即使「屋企嘅洗手間唔臭，都唔會放喺客廳中間」，不應將厭惡性設施放置於發展中心。

另一議員何君堯指現時落馬洲河套地區發展規劃要花上十年八載，指落馬洲、羅湖、古洞及錦田4個地方面積遠比河套地區龐大，同時人口稀疏，建議應就新界北發展成立專責小組，提供更宏觀及長遠的計劃。黃偉綸回應稱，不同地方有各自的發展階段，如落馬洲及新田已開展規劃階段；古洞北及粉嶺北已完成規劃，現正進入建設階段；同時期望明年可以就其他地區展開更多規劃研究。