放寬青馬大橋通航限高至57米　便利大貨輪進出本港港口

政府將於本周五(4日)刊憲，將青馬大橋的通航高度限制，由現時53米放寬至57米，明年1月28日生效。政府指，放寬通航高度限制後，有利運載超過1萬個標準貨櫃的較大型遠洋輪船進出本港港口，促進本港船務及港口業可持續發展。

運輸及房屋局向立法會提交文件，建議修訂《船舶及港口管制條例》及《商船(本地船隻)條例》，放寬青馬大橋的通航高度限制。文件指，本港港口是全球十大最繁忙貨櫃港，亦是珠三角地區主要轉運樞紐港，以去年為例本港港口處理約1830萬個20呎標準貨櫃，當中約60%屬轉運貨物。

文件指，青馬大橋橫越馬灣海峽，該海峽是連接本港與珠三角港口的其中一條主要航道，但該橋自1997年通車以來，一直維持通航高度限制於自海面起計53米，若船隻高度超過53米，需取得海處處處長逐次按情況批評，方可通過該橋區域。然而，近年國際船運業採用可運載超過1萬個標準貨櫃的較大型遠洋輪船，該些船隻高度有時候會超出限制，每次經過該橋時需事先取得海事處酌情批准，令船公司計劃和設定航線時面對變數，情況不理想，可能令船公司轉為選擇區內其他港口作貨物轉運。

因此，政府計劃將相關通航高度限制，放寬至由海面起計57米。日後，高度低於54.6米的船隻可隨時進出該橋區域；高度介乎54.6至57米的船隻，可於該橋的可移動橋底吊機架靠泊在青衣橋塔和馬灣橋塔時，進出該橋區域，路政署會每2星期一次，於網上公布該些高度船隻的指明可供通航時段。至於高於57米的船隻，除非獲海事處處長允許，不得通過該橋區域。