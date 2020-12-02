非住宅撤辣法案今交立會首讀　政府稱有助紓緩疫情對經濟衝擊

立法會今日(2日)召開大會，就《2020年印花稅(修訂)條例草案》撤銷雙倍印花稅條例進行首讀及二讀，以落實特首林鄭月娥新一份《施政報告》時表示，由上月26日起撤銷非住宅物業雙倍印花稅「辣招」。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，在過去一段時間，非住宅物業的售價及需求均已顯著回落，包括私人寫字樓，零售業樓宇等售價指數均從高位回落13%至19%，成交量亦比推出雙倍從價印花稅前下跌超過8成，故認為現時是適當時候「撤辣」，相信有助非住宅物業「套現」，應付因經濟下行而出現的財政問題或現金需求，緩解疫情對本港經濟的衝擊。

許續稱，為使有需要的業主即時受惠，特首已行使法定權力，以公共收入保障令讓撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅盡快生效，命令維持有效期最多4個月，至明年3月25日，局方將爭取在這段時間盡快完成立法的審議程序，以確立此項便商利民的措施，冀得到各位議員支持。

另外，大會亦通過延展《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》至明年1月6日。