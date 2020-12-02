斥政府紓困側重商界　議員促再全民派錢及取消暫繳稅1年

本港出現第4波新冠肺炎疫情，惟政府拒絕續推保就業計劃，令本港出現裁員潮。有議員指政府早前動用約300億港元資助最後需要大幅裁員的國泰航空，但拒絕代全港僱員代供強積金，質疑政府着重個別公司，政策未有以人為本，促政府再次向市民派錢。財經事務及庫務局局長許正宇堅稱政府措施以人為本，但因財政赤字加大，政府需謹慎理財。

多位議員促政府盡快推出措施紓解民困。其中議員謝偉俊指因疫情嚴峻，不少市民面對失業或大幅減薪，促政府推出以人為本的措施，包括全民免繳薪俸稅、代繳強積金供款，以及向全港市民派發現金。謝又指撤銷非住宅物業雙倍印花稅的做法是幫大財團，並非幫個別市民。

許正宇不同意謝偉俊的說法，堅稱政府不少措施以人為本，稅務寬免政策就以人為基礎，政府撤銷非住宅物業雙倍印花稅可幫助機構緩解缺乏現金流的問題，希望議員平衡地看待事情，理解政府整體規劃，得出相對合理的結論，並表示政府現階段沒有計劃推出任何由謝偉俊提出的措施。對於政府代供強積金，許正宇指政府必須謹慎理財，在整固期間需保留財政儲備，會更精準投放資源。

另外，議員麥美娟促政府取消暫繳稅一年，許正宇回應會「帶返去考慮」，可以做到一定會考慮。

商界議員廖長江指保就業計劃結束後，預料明年第一季將會爆發裁員潮，惟局方指財政赤字逾3000億港元，故不會推行大規模紓困措施。他促請政府交代針對性措施的進程，以及盡快提交時間表。許正宇只回應政府會適時推出措施，議員可在12月7日在立法會就財政預算案提交意見。