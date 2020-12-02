政府大刀闊斧改革通識　業界士氣低落憂人才流失

高中通識教育科將進行改革，教育局披露的大原則包括課時減半、取消獨立專題研究等，有通識科老師認爲，當局就通識科的改革大大打擊老師的士氣，擔心人才流失；有老師則憂慮這個科目出現人手過剩，通識老師勢需兼教其他科目。

香港通識教育會副會長李偉雄認爲，考核簡化後，學生的學習動機會下降，老師任教時需要加強學生的學習動機和興趣。就通識科老師的去留問題，他認爲課時大減，老師需要投入的工夫減少，難免出現人手過剩的問題，尤其是本身主修通識、沒有兼教其他科目的老師，他們需要與校方商量，可兼任什麽科目，同時符合老師的個人能力。

教協副會長、中學通識科教師田方澤表示反對有關政策，認爲當局應收回決定。就通識科改革，業界、議會投放大量心血，一向有不少討論，但當局推出該政策前，並無諮詢業界，更使通識科喪失其原意，淪爲政治宣傳，大大打擊業界的士氣，「有人已經唔想教，政府完全唔尊重業界」。長遠而言，他亦擔心教育發展的質素下降，喪失教育界優秀人才。

他亦質疑，當局以課程內容太多爲由，把課程減半，卻又加入新的內容，相當矛盾，認爲並非專業決定。當局表示課堂可以討論敏感議題，但不能有錯誤的理解，「到底咩係錯？對錯由邊個決定？」。

香港大學教育學士及社會科學學士課程培育通識教育和人文學科的老師。就教育局大刀闊斧改革通識科，今年四年級的陳同學(化名)也認爲「教育局的說法相當模糊，何謂錯誤呢？ 紅線在哪裏呢？」，憂慮學生、老師出現自我審查，無法自由討論，使通識科喪失意義，難以達到學科的宗旨。他表示，不少同學眼見通識科前景不明朗，打算教歷史、地理等人文學科，甚至不入行。雖然局長表示準通識教師可任教修訂後的新課程，或兼教其他科目，但在課時減半的情況下，校方有機會凍結教席，新入行的老師能否覓得教席也成問題。

他續指，教育局局長楊潤雄日前甚至表示，現時沒有開辦專爲通識科教師的第一年學位課程，但港大明明有開設有關課程，可見當局對通識教育的理解、重視相當有限，一眾熱心通識教育的人被完全無視。