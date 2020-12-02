議員批司法機構自己人查自己人　對拒設量刑委員會感失望

議員葛珮帆今日(2日)就法官行為、決定及升遷等問題提出書面質詢，當中問及會否參考美國或英國的做法設立量刑委員會及如何處理法官升遷問題。她表示，不滿意政府及司法機關的回應，指對方只是重複過去的言論，未有針對問題回應，或會令市民對司法機構失去信心。

對於司法機構回應指，法官的投訴會由其上級法院的法官處理，葛認為予外界感覺就是「自己人查自己人」，欠缺獨立監察機制，促港府參考英國設立監察司法機構的委員會。她又指，近期收到不少市民對於法庭量刑的投訴，質疑法庭在量刑方面沒有統一標準，又指市民會對於司法機構就設立量刑委員會的建議有保留而感失望。

本身是律師的議員周浩鼎批評司法機構只作「錄音機式回覆」，未有就有關問題作詳細探討。他重申，設立量刑委員會非新鮮事物，促港府參與英國成立量刑委員會，讓法庭在未來可更明確使用量刑原則，及適時檢視量刑標準。

他又批評，司法機構未有交代會否改善法官投訴機制。他舉例指，在英國如有人對法官提出投訴，司法機構內部會先作跟進，如再有問題就交由司法行為調查辦公室(Judicial Conduct Investigations Office)作獨立處理，再將結果交予司法機構作參考，促港府參考有關做法。