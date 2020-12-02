封關10個月兼保就業完結　直通巴業界料裁員近2000人

文錦渡、沙頭角、皇崗等多個有跨境直通巴服務的口岸，自疫情爆發後關閉至今達10月。直通巴業界指，封關令業界零收入，而現時保就業計劃完結，估計業界會裁員1,000至2,000人，若政府再不通關，甚至會有直通巴公司倒閉。永東直巴表示，昨日(1日)裁減香港3分1人手，涉及約200人。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，政府封關10個月，令直通巴業界損失慘重，雖然期間有保就業計劃協助業界支付薪金予員工，但現時該計劃已結束，業界再難維持人手，他估計業內有80%員工會被停薪留職，其餘20%員工則可能被裁，涉及1,000至2,000人。他指，即使員工停薪留職，僱主仍有一定開支需要支付，例如勞工保險及有薪年薪等法定保障和福利，所以如果政府持續封閉，不排除日後有直通巴公司結業。

永東直巴副總經理蔡順基表示，鑑於封關零收入，加上保就業計劃完結，昨日已經裁員約200人，佔香港營運部3分1人手，涉及售票員、站務員和數10名跨境車司機，其餘未被裁的員工則停薪留職。他指，香港營運部約有300名司機，包括直通巴司機和跨境商務車司機，今次被裁司機以跨境商務車司機為主。他解釋，跨境商務車服務以接載國際旅客為主，現時全港疫情嚴峻，相信本港機場客運表現需要很長時間才能恢復原狀，而且直通巴司機持有內地和香港的駕駛執照，近年內地審批相關司機的駕駛執照愈來愈嚴緊，該批司機買少見少，加上估計中港恢復通關後，大型集體運輸首先復甦的機會較大，所以決定保留直通巴司機。

行經港珠澳大橋的「金巴」亦計劃安排員工停薪留職。「金巴」董事長張廣友表示，政府早前推出讓身在廣東省和澳門的港人免檢疫回港的「回港易」計劃，令「金巴」客量出現「小陽春」，「回港易」於上月23日實施首日，「金巴」港珠線客量達到220人次，但之後客量已回落至雙位數，上周六(28日)只有49名乘客。