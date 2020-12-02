香港貧窮報告本月出爐　預料貧窮人口飆升

扶貧委員會將於本月22日開會，而《2019年香港貧窮情況報告》亦將於本月公布。有消息人士透露，受社會事件和中美貿易戰的影響，去年本港預期政策介入前的貧窮人口將較前年的140.6萬人更多；而今年受新冠肺炎疫情影響，本港經濟低迷、失業率及開工不足率高企，預計明年的貧窮人口將進一步飆升。

現時的貧窮情況報告中，有3條政策介入線，分別是恆常現金、恆常及非恆常現金、恆常現金及非現金支援，以評估不同政策的成效。有指政府認為設定3條政策介入線，或令社會難見到政府的扶貧成效，曾在扶貧委員會會議上提出將恆常現金、非恆常現金及非現金支援合併，而委員對此各有看法。

其中委員施麗珊表示，很難量化公屋的扶貧力度，她解釋，有些人上樓後，縱然生活環境好轉，但租金負擔未必有減輕，譬如以往用2000多至3000港元租住板間房的家庭，搬進新屋邨後，租金仍會維持於相近水平；與此同時，上樓後家庭收入不一定有增加，很難說他們已經脫貧。

施認為，工資低是貧窮問題的根源，而政府依靠補貼去扶貧難以根治問題。而早前最低工資委員會未達共識，最低工資或要凍結2年，施直言，相信未來的貧窮情況會更惡劣。眼見疫情下很多街坊無工開或開工不足，她促政府設失業援助金、並放寬和簡化申請在職家庭津貼的工時要求和程序。