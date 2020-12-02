食肆收緊2人1枱酒席春茗叫停　負責人料晚市僅2成生意

食肆今日起收緊至2人一枱。(黃偉邦攝)

新冠肺炎疫情反彈，港府今日(2日)凌晨起收緊防疫措施，包括禁聚令由4人聚集上限，收緊至2人；食肆堂食時間縮短2小時，晚上10時後不得堂食，並由4人一枱收緊至2人一枱，維持50%入座率，為期兩周。東網記者今午到旺角視察首日市況，有食肆負責人慨嘆生意料跌至少5成，加上保就業完結，生意百上加斤。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今次收緊措施後，生意額較上周料下跌至少5成，估計晚市更會跌至2成。他慨嘆，2人一枱亦令部分熟客的家庭聚餐減少，親情疏遠。

往年12月是飲食業的旺季，不少公司會辦年會酒席、春茗等，市民亦會訂枱「做冬」，但他坦言，疫情反覆下全年近乎「零」酒席，對酒席生意不再抱有期望。他續指，保就業計劃已完結，加上防疫措施再度收緊，生意將會百上加斤，更加淒涼。他透露酒樓早前已安排員工放無薪假，但暫無打算裁員。

他明白市民健康重要，故會配合防疫措施。他透露，全體員工已進行3次檢測，並已張貼「安心出行」二維碼，他說現階段會鼓勵食客掃碼，但實際執行卻遇上不少困難，成效減半。

食客鄭太指，每天會與3名家人同枱飲早茶，對於禁聚令下要分拆兩枱表示無奈，又稱往年會在酒樓做節食飯，但今年會轉在家中做節。食客馮生則指，因不想分枱食飯，故索性取消與家人及長者外出聚餐，而冬至則改在家做節。他又指仍未安裝「安心出行」程式，認為掃碼會帶來不便。

另外，表列場所包括娛樂場所、遊戲機中心、卡拉OK等，由今日起要關閉14天。位於旺角的大型連鎖卡拉OK店已拉上鐵閘，暫停營業，並貼出暫停營業通知，指全線分店將關閉14天，並會進行清潔及消毒工作。