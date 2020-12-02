消息指帝盛酒店集團擬作檢疫酒店　正與政府商討細節

聖誕節長假期臨近，一眾海外留學生料將返港探親。政府擬安排海外抵港人士到指定酒店作檢疫，其中一間是荃灣絲麗酒店，另一間則未有公布。據了解，帝盛酒店集團旗下其他酒店亦有意成為政府指定檢疫酒店，合共提供約1400個酒店房間。有議員透露，政府正與該酒店集團商討有關細節，包括租期、租金、可否提供膳食等。

政府周一(11月30日)在記者會中透露，會承包2間酒店整幢作檢疫中心，其中一間是荃灣絲麗酒店，以接收密切接觸者，酒店會提供基本服務，而衞生署會進行感染防控工作。據了解，帝盛酒店集團有意成為政府的檢疫酒店，包括灣仔帝盛、荃灣帝盛、旺角帝盛，以及麗悅酒店，料合共可提供1400個房間。

另外，雖然觀塘帝盛酒店早前表示無意成為政府指定檢疫酒店，但東網記者今日(2日)嘗試在網上預訂酒店房間，發現觀塘帝盛酒店於周六(5日)起已未有提供房間，房間至明年2月1日才恢復供應，期限與荃灣絲麗酒店一樣。消息亦承認，觀塘帝盛酒店是政府其中一個商討對象。

議員田北辰表示，知道政府與帝盛酒店集團正商討有關細節，包括租金、位置是否遠離民居、是否可提供膳食等。