防疫措施再收緊　劇團嘆演出腰斬損失慘重

政府早前宣布再度收緊防疫措施，政府表演場所只可用作排練或線上表演。

新冠肺炎疫情踏入第四波，政府再度收緊防疫措施，當中遊戲機中心、娛樂場所、及戲院等由今（2日）起關閉14日，而政府的表演場所只可用作排練或線上表演。有劇團代表指，受到疫情影響，今年演出場地多次關閉，部分演出要臨時腰斬，入座率更大受影響，劇團損失慘重。

香港話劇團藝術總監陳敢權今（2日）接受電台訪問時表示，今年表演場地多次因防疫要求而關閉，劇團蒙受極大損失，整年創作更付諸東流，業者大感失落之餘，劇團仍要支薪予工作人員，壓力甚大。

雖然政府容許劇團在場綵排及錄影，但舞台劇强調與現場觀眾之間的交流，與電影不同，轉為網上演出的效果不能與現場表演比較，即使劇目以網上形式表演只是好過無。由於版權及現場觀眾交流等因素，部分演出活動須取消及退票。

其中，上月27日上演的《新聞小花的告白2白屋之夏》原預定在葵青劇院演藝廳上演，合共演出14場，並持續至12月8日，亦因收緊後的防疫措施遭臨時腰斬。該劇團創辦人亦指出，劇團需自行承擔巨大損失，包括佈景、服裝及工作人員等。