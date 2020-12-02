中一自行分配學位申請表明派發　家長須下月4日至18日提交

教育局明日(3日)派發中一自行分配學位申請表格，參與2019/21派位年度中學學位分配辦法的小學，將收到申請表，分發予應届小六學生家長，有意參加的家長需在下月4日至18日間交回申請予有關中學，由於疫情嚴峻，教育局建議小學郵遞申請表予家長，並以郵遞方式遞交申請表給心儀中學。結果將於明年3月31日公布。

教育局發言人表示，家長如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學的自行分配學位，必須填妥申請表，連同個別學校所要求的其他文件，在明年1月4日至18日直接交回有關中學，也可以透過郵遞申請。收到郵遞申請後，有關中學會寄回「家長存根」，以作保存。學生如非就讀參與派位的小學，包括合資格的新來港兒童，家長可透過電話預約前往教育局學位分配組索取有關申請表。

如學生獲參加派位中學錄取，將於明年3月31日收到通知，家長毋須回覆學校接受學位與否。如果學生同時獲非參加派位直資中學錄取，家長則須決定是否保留該學位，如決定放棄，須於明年4月12日前通知有關中學，並取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。自行分配學位階段的派位結果將於2021年7月6日與統一派位結果一併公布。