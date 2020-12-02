輪候公屋逾3年者津貼額敲定　每戶最高3850元　料9萬戶受惠

本港公屋供應嚴重不足，不少基層家庭輪候上樓期愈來愈長，《施政報告》宣布以試行方式向輪候公屋逾3年的合資格人士提供現金津貼，目標明年年中起接受申請，同年7月起派發，料惠及約9萬個住戶。試行計劃的建議現金津貼金額參考今年7月1日起生效的綜援租金津貼最高金額，並將金額減半，按此計算，單人申請者建議現金津貼金額可獲1,250港元，6人或以上則可獲3,850港元。

報告指，試行計劃將為非公屋及非綜援、輪候公屋逾3年及未被首次編配公屋的合資格「一般申請住戶」，即二人或以上家庭和長者一人申請者，提供現金津貼。消息透露，津貼額定於綜援租金津貼一半，預計將由港府通知有關家庭合乎資格，毋須自行申請。由於綜援屬社會安全網，相信申請人是社會最基層市民，認為津貼額不應高於綜援租津。

計劃預計於2021年年中起接受申請，並於同年7月開始發放現金津貼，並在實施3年後作出檢討。

同時，房屋署將計劃於明年6月下旬，向所有在明年7月或以前已輪候公屋超過3年的一般申請住戶發出試行計劃的通知書和申請表，以及於明年7月下旬向所有將在明年8月輪候公屋超過3年的住戶發出試行計劃的通知書和申請表，住戶則須向房屋署遞交已填妥的申請表以作處理。