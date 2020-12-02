譚得志涉煽動案　將交指定法官判斷是否須循港區國安法審理

人民力量成員「快必」譚得志，被指多次擺街站時涉高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪，共涉及3案，有關案件已轉介區院處理。惟控辯雙方就案件是否涉及危害國家安全範疇，及應否將本案所有程序均交港區國安法指定法官處理亦意見分歧。區院法官高勁修今日（２日）聽罷雙方陳詞後，就着排期及為免案件橫生枝節而延誤進度，決定安排由一港區國安法指定法官處理雙方爭議，並押後至明天聆訊。但法官強調，他的決定不涉對港區國安法的解讀。

控方表示案件涉及危害國家安全範疇，故向法庭申請按照《港區國安法》第44條規定，交由指定法官審理。惟控方認為，此申請亦應由指定法官處理，否則或有潛在越權問題，有可能遭到司法覆核。

而辯方則認為，《港區國安法》並非創始一個新法庭或新的司法系統，而根據《區域法院條例》，法官有權及有能力就刑事案件作出決定，而任何法官的決定亦是法庭的決定，不會引起司法覆核的問題。辯方又指本案於其他法院提訊及進行保釋等程序時，控方都沒有要求交由指定法官處理，質疑控方立場不一致。

控方則強調案件涉及的口號等內容，有煽動及顛覆意圖，以圖改變香港的憲制地位，屬危害國家安全範疇，且當案件首轉介區院提訊時，控方便已提出有關申請。

法官聽罷陳詞後，認為若由一個非指定法官處理是次申請或會橫生枝節。而由哪位法官處理哪些案件亦是司法機構的責任，亦應避免案件出現延誤，就着排期行及行政考慮上，認為指定法官處理可避免出現問題，且雙方可聚焦爭議題，遂決定由港區國安法指定法官處理控方的申請。