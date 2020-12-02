亞博館明開2展館　添20病房500床位分流公院壓力

亞博館明將啟用8號及10號展館的社區隔離設施。(何天成攝)

第4波疫情來勢洶洶，醫院管理局明(3日)早8時，將啟用亞洲博覽館的8號及10號展館的社區隔離設施，以接收病情相對穩定、較年輕和有自理能力的病人，當中設有20個負壓房以中央指揮中心，醫護人員會24小時監察病人的維生指數，以便跟進情況。新開的8號及10號展館合共可提供約500張病床，連同1號及2號展館，亞博現可提供約1000張病床。

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業指出，現時疫情嚴重，確診宗數亦未有下跌趨勢，1號及2號展館已入住360個病人，較第3波疫情高峯期的189個病人來得高，有需要啟用8號及10號展館。他表示，考慮到部分60歲以上的確診者仍有自理能力，故在病床新增緊急呼叫鈴，以便未來作出改善安排，但承認現階段用處不大。

他又指，展館新增20個負壓病房，每個病房有4張病床，可容許數名家庭成員均染疫的人士一同入住。由於負壓病房「無咁開揚」，將用作婦科或心電圖等檢查，臨床上亦可進行急救措施。他又提到，負壓病房是事先搭建好，才搬進展館，排氣亦合乎感染控制標準。

至於人手安排，李指亞博館現時有約28名醫生，相信足以應付運作，但考慮到疫情或會持續一段時間，未來將繼續招聘私家醫生，以便靈活調動。醫管局護理經理陳淑敏補充，展館另有約100名護士，以及100名支援同事，包括服務助理、文員及抽血員等。

另外，醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻，預料未來數周病床需求上升，公院深切治療部負壓病床使用率逾半，醫療系統承受壓力頗大，會視乎情況啟用其他設施。現時，亞博尚有兩個展館處於備用狀態。

醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有33名確診病人出院，至今共有5394名病人康復出院。現時共有860名確診病人分別於20間公立醫院及亞博留醫，其中17人情況危殆，11人情況嚴重，其餘644人情況穩定。目前公立醫院已啟用644間負壓病房，合共1185張負壓病床。