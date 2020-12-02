西九龍走廊「斷橋」荒廢22年　明年拆卸騰地建停車場

港府規劃失當，令本港多區都有行車天橋因為未完成工程而遭棄用，當中位於深水埗欽州街的一段西九龍走廊「斷橋」，荒廢長達22年後，港府終決定明年第3季拆卸，騰出土地興建地底自動泊車場。

深水埗區議員衞煥南表示，早前收到路政署文件，指該署正研究拆卸西九龍走廊一段位於欽州街的下行斜路，騰出土地興建具備自動泊車系統的地下停車場，有關工程預計明年第3季動工，翌年第4季完成。他指，政府亦計劃最快明年首季清拆深水埗昌新里的行人天橋，工程預計需時8個月。

翻查資料，申訴專員公署今年3月發表過主動調查報告，指全港多區有行車天橋因為工程未完成而遭棄用，上述擬清拆的西九龍走廊「斷橋」亦被納入該報告內。該報告指，涉事的行車天橋於1988年完工後曾開放使用，但因為政府後來更改附近一帶的土地發展計劃，將該天橋的部分路段拆卸以興建富昌邨，餘下的「斷橋」便由1998年停用至今。

政府去年3月提交深水埗區議會文件，指擬建的地下停車場位於深水埗欽州街及通州街交界，佔地面積約3,400平方米，初步選用「圓軸垂直升降式」技術來提供自動泊車系統，提供約200個車位。停車場的地面則會興建花園、避雨亭、兒童遊樂場等設施。