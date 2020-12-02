養和醫院疑院內傳播　袁國勇：有確診者曾除口罩食三文治

養和醫院有洗腎病人疑被確診者傳染，或現院內爆發！衞生防護中心今日(2日)公布，1名到養和醫院洗腎的病人初步確診，他曾於上月24日與另一名已證確診病人同日洗腎，並處於相鄰的房間。初步確診患者在上月24日及28日曾進行2次檢測，結果皆為陰性，惟昨日(1日)所做檢測則呈陽性，估計屬二代傳播。港大微生物學系講座教授袁國勇今午到養和醫院視察，形容今次事件是上一次的延續，又透露首名確診病人曾除口罩吃三文治。

袁國勇表示，新的確診者病毒載量低，CT值是27，因此在第8日才確診，而且該病房通風比普通病房良好，一個小時內空氣換氣次數達12次。然而當局及後發現，早前確診的男病人曾除下口罩進食三文治，過程雖只有15分鐘，「但已足夠令其他病人感染」。目前該院腎科透析中心其中一部份會暫停及清洗消毒。

他又指，上次視察後為安全起見，已要求洗腎中心內病人定期做核酸測試，中心內有58個病人，他們回到中心前要做抗原測試，當局會繼續監察病人。

至於早前一名77歲末期癌症女病人離世後確診染疫，袁指出，在追查後發現一名曾經探望她的家人，曾到有歌舞群組患者的健身中心，而探病期間病人曾與另外兩名家人外賣薄餅，在病房脫下口罩進食，兩名家人亦已經確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午於疫情記者會中提到，病人洗腎時使用單人房，病房及附近範圍已停用，並作大清洗。衞生防護中心會追蹤上月24日有去過該院洗腎的病人及當值職員，並要求他們接受檢測，以防止出現院內爆發。

此外，養和醫院早前一名77歲長期住院的癌症女病人確診，其後心臟病發離世，為病人急救的其中一名護士及同層的一名管房亦染疫，而該女死者的一名家人屬歌舞群組確診者。張竹君表示，昨日確診的一名65歲男病人，上月25日由內地抵港，30日發燒，是女死者親戚，相信是於醫院探病期間被傳染，而非內地輸入個案。他亦是「回港易」計劃實施至今首宗港人回港後確診的個案。