政Whats噏：政府及年輕人關係撕裂 林煥光：上一代應主動走近年輕人

林煥光認為上一代與年輕人之間，最重要的相處之道是保持溝通。

近年政府同年輕人嘅關係非常撕裂，行政會議前召集人林煥光指，作為老一輩應該主動走近年輕人、打開話題；亦指處理矛盾時，唔應該以立場先行，應該先聆聽對方嘅需要以尋求共識。

林煥光曾經擔任教育署署長，佢話上一代同年輕人之間，最重要嘅相處之道係保持溝通，但唔可以期望對方主動走近，作為老一輩應該主動認識時下流行事物，佢話自己都會問年輕人現今流行嘅歌星同歌曲係啲咩，希望同佢哋打開話題，亦要主動了解佢哋嘅生活同憂慮。

此外，林又話成日聽到年輕人抱怨老闆喺收工時間仲增添工作，林就解讀為上司係重視對方，覺得對方可以幫手解決問題，鼓勵後生仔唔好驚「蝕底」。林亦寄語年輕人應該保持良善嘅心，因為「你唔會永遠做得啱，但你可以選擇一世都做個好人」。

面對矛盾時，林話唔應該以立場先行，應該先聆聽對方嘅需要，盡力尋求共識，否則只會加劇矛盾同造成對抗。林喺1974年初加入政府，擔任助理理民官，話當時櫈都未坐暖就收到艱巨任務，要負責遷拆荃灣寮屋區。林回憶首次同村民開會，被佢哋強烈反對，由於佢當年頭髮好長，更加畀人鬧係「死飛仔」。

經過無數次開會，林了解到村民其實都唔想住喺環境惡劣嘅寮屋，只不過擔心作出改變，最終承諾會提供公屋同其他交通配套。村民應承遷出之後，林有次夜晚8點鐘收工經過寮屋區，村民仲主動邀請佢一齊食飯，呢次經歷就令到林煥光深切明白到，應該以求同存異嘅方式化解矛盾。