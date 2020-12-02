研究指港生對升讀大專感消極　學界認為中學學制令人挫敗　

新來港學生及少數族裔學生或因語言不通或家庭經濟背景問題，會令他們成為弱勢，但香港中文大學教育學院的研究發現，就讀本港主流學校的高中生在多項升讀專上教育的自評分數低，包括在他人的支持及鼓勵、升讀專上院校的功效、學習能力自我評價等，亦較新來港學生及少數族裔生為低。學者認為，結果反映本地主流學生對專上教育態度較為消極，亦感支援不足，出現「主流成弱勢」的現象。

研究團隊在2018年10月至去年5月，向23間中學共5014名中學生收集數據，而受訪的學生有4類，包括主流但沒有領取政府資助的學生、主流領取資助的學生、內地來港學生及少數族裔學生。研究要求參與受訪者指出最影響他們升學的人，其中有28%人選擇媽媽，其次是朋友（14%）及爸爸（12%）。

團隊成員、中大教育行政與政策學系副教授袁月梅表示，少數族裔與內地新來港人士通常與低收入階層重疊，一般他們的學歷及技能較遜色，就業收入水平較低，因此會出現在職貧窮。她又指，少數族裔及新來港學童成功升讀專上院校面對重大挑戰。

研究發現，沒有向政府申領資助，即家庭經濟狀況可能較好的本地學生，各項升讀專上教育的自評分數，較少數族裔低；而少數族裔學生在他人的鼓勵、學習能力自我評價、資助認知及需要的自評分數，則較本地學生好。

明愛元朗陳震夏中學校長歐陽麗琼表示，現時普遍學校的生涯規劃工作較完善，支援增加，弱勢的學生亦有入讀心儀學科的機會，但本地學生對專上教育態度較為消極，相信與學制有關。因新學制科目不多元，而且偏向學術，雖然高中應用學習科目望令學生獲得與職業相關的能力，惟家長不太接受。

她又指，文憑試比舊有的會考艱深，估計有三分之一的中學生與課程完成脫節，甚至有學生早在高小已脫節，而本地弱勢學生面對的問題更嚴重，面對學業感挫敗，令他們消磨意志，浪費青春。

袁月梅建議，政府可加強家長教育，家長亦應多與子女溝通，而學校亦可強化生涯規劃，並提升學生的社交及抗逆能力，同時可研究提供更多實習機會，讓中學生認識職場，提升畢業後信心及機遇。