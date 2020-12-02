公營單位未來5年內僅增約10萬個　較去年長策目標少3分1

運輸及房屋局公布2020/21至2024/25年度的公營房屋建設計劃。在上述5年期內，公營房屋總建屋量預計僅約10.13萬個單位，較去年長遠房屋策略目標的一半、即5年內提供約15萬個單位少約三分一。其中以20/21年度僅得8,000個單位為最少公屋/綠置居供應的一年，而22/23年度則供應最少資助房屋，僅有3,600個。

計劃提及，按房委會今年9月的預測，在上述5年期內預計共約9.52萬個單位落成，包括約6.71萬個公屋/綠置居單位，及約2.81萬個資助出售單位。連同房協提供約3,400個公屋單位及約2,800個資助出售單位，運房局於未來5年期內共提供10.13萬個公營房屋單位。當中以21/22年度約2.17萬個公屋/綠置居供應為最多，而最多資助房屋出售的一年為24/25年度，共約7,900個單位。

參考去年長策目標，20/21至29/30年度10年期建屋目標是43萬個單位，當中公營房屋供應目標為30.1萬個單位，即5年目標供應為約15萬個單位。按運房局今次公布的數字反映，未來5年尚欠4.87萬個單位，即當局於後5年期就要「追落後」，須建19.97萬個單位才告達標。

計劃亦披露在2024至25年份別有8,100個公屋/綠置居落成，包括來自觀塘鯉魚門、深水埗西北九龍填海區、沙田恆泰路及屯門業旺路等。另有7,900個資助出售房屋單位落成，分別來自九龍城啟德、西貢安達臣道石礦場 、屯門恆富街及元朗朗邊等。