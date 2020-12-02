上月平均最高氣溫26.4°C　有紀錄以來11月最高

回顧本港上月的天氣，天文台指，由於影響華南的東北季候風在上月大部分時間較正常弱，故11月本港天氣遠較正常溫暖，上月平均最高氣溫為攝氏26.4度，較正常值高2.3度，是有記錄以來11月份的最高。上月的平均氣溫及平均最低氣溫分別為攝氏23.5度及攝氏21.7度，各較其正常值高1.7度及1.9度，兩者皆是有紀錄以11月的第二高。

天文台指，本港在9月至11月的秋季平均氣溫為攝氏25.8度，較正常值高0.8度，是有紀錄以來的其中一個第4最溫暖的秋季。11月亦較正常少雨，全月只錄得5.1毫米雨量，約為正常值37.6毫米的八分之一。截至上月，今年的累積雨量為2393.5毫米，稍多於同期正常值2 371.7毫米。

在乾燥的東北季候風支配下，除了上月3日及8日間中雲量較多，以及3日至4日有幾陣微雨外，11月首8天本港普遍天晴，日間天氣乾燥。在陽光充沛的情況下，7日天文台錄得的氣溫上升至全月最高的攝氏30.2度，亦是有紀錄以來最熱的立冬。

上月8日至10日熱帶氣旋艾濤橫過南海南部。受艾濤的外圍雲帶影響，9日下午本港多雲，有幾陣微雨，翌日持續大致多雲。在乾燥的東北季候風影響下，11日至12日本港普遍天晴，日間乾燥，早上天氣稍涼。同時，上月12日至15日熱帶氣旋環高橫過南海中部。受環高的外圍雲帶影響，上月13日至15日本港大致多雲及有幾陣微雨。在高空反氣旋的支配下，上月16日至17日本港天氣再度轉晴。

另外，上月天文台共發出10次火災危險警告，有4次是黃色，有6次是紅色。