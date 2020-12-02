工展會因疫情延期　廠商會將向300多參展商退8成參展費

本港第4波疫情嚴峻，港府收緊防疫措施，要求所有公共娛樂場所須由今起關閉14天。工展會原定在今年12月12日至2021年1月4日舉行，主辦單位香港中華廠商聯合會今(2日)表示，鑑於工展會屬於表列場所之一，該會決定將按政府上述規定，把第55屆工展會延期。

廠商會會長吳宏斌對工展會最終未能如期舉行感到十分失望，指即使面對許多不確定性，但為了中小企的存亡，該會依然選擇迎難以上，希望盡最大努力把工展會辦好，期間已付出了不少心血和資源。如今被迫延期，肯定會令很多支持工展會的參展商和市民感到失望。

該會又指，已不惜工本增設防疫措施，風險已降到最低，但仍要延期，向受影響300多家參展商、贊助商、承建商和所有服務提供者致歉。該會將按早前協議，向展商退回8成參展費，而所有贊助費、廣告費、保證金、租用貨倉費用及其他費用，也將悉數退回，與參展商共度時艱。

該會即將推出「網上工展會」，繼續協助企業推廣商品，把握年尾消費旺季的重要時機，同時讓市民在居家抗疫期間，亦能在線上享受工展會的購物優惠，詳情將於稍後公布。吳表示，明白疫情防控始終關乎整個社會的福祉，故仍會尊重政府決定，並感謝當局一直以來的協助。

疫情升溫下，本港已有多個展覽及活動已取消或延期，其中香港貿易發展局原定在本月16日在灣仔會議展覽中心舉行的香港書展，亦因疫情反彈而延期至明年7月。