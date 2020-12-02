擁5千僱員的新巴城巴節流　全職可自願放無薪假　兼職需停工

政府補貼僱主支付工資的第二期保就業計劃上月底結束，各業頻傳裁員、放無薪假消息。新巴城巴亦推出節流措施，全職員工接獲公司通告，昨日(1日)起可申請放取「自願性無薪假」至本月31日，期限亦或會再延長。同時，有員工指，新巴城巴已要求兼職車長停工，直至另行通知。巴士公司回覆東網查詢，確認接受員工申請放取「自願性無薪假」，未來會檢視措施，決定是否延續。

有巴士公司員工透露，新巴城巴以新冠肺炎疫情嚴重打擊業務、及影響財務狀況為由，安排員工放「自願性無薪假」，有關措施昨日開始接受申請，員工要在放假前至少2日提交申請表。新巴城巴亦在通告中提到，上述的「自願性無薪假」，在計算薪酬福利項目及晉升時，仍會被視為工作日。該員工又指，新巴城巴的兼職車長今日已停工，直至另行通知。

新巴城巴回覆時確認，所有全職員工可於昨日起申請「自願性無薪假」，但暫未提及現時有多少員工已提交申請，之後會再審視措施是否延續。至於兼職車長停工一事，新巴城巴表示，一向有因應車務及人手需要，調整兼職車長的出勤安排。

翻查紀錄，新巴及城巴於第1期保就業計劃中，分別獲批逾5132萬港元及逾8265萬港元的工資津貼，而承諾受薪僱員人數則分別為1986人及3352人。而第2期保就業計劃的獲批名單中，城巴獲發的工資津貼及承諾受薪僱員人數與第1期相同，新巴則暫時未見於名單內。