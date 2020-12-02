焗死3個月大親女案　被告：「估唔到今次玩大咗」

42歲無業漢張應輝被控謀殺3個月大女兒的案件，今天（2日）在高院續審，控方在法庭播放被告的錄影會面記錄。被告在會面中聲稱，他前往內地，把女兒留在家中，枕頭和被鋪都沒有蓋在女兒身上，又指「我估唔到今次玩大咗，知道女兒死咗我好內疚，係上面（內地）反省及冷靜」，「使晒啲錢就返嚟（香港）自首」。

被告聲稱，他於8月21日早上7時發現妻子盧殷童離家後很緊張，直至下午4時許仍找不到妻子，他感到「心灰意冷」，服了約20粒傷風藥，並用可樂送藥，之後便睡覺。他當日餵了女兒喝3次奶，女兒當晚10時可能因肚餓把他吵醒，他餵了第3次奶後，想起用妻子的方法，「走咗去嚇下佢（妻子）」，留下鎖匙在家，之後前往內地。

被告表示，他於22日凌晨收到妻子短訊，才再發短訊想嚇妻子，稱「你今日做嘅嘢，你會後悔一生」，想令妻子以為他想離婚，他估計妻子當日下午便會回家。他指當日下午收到妻子訊息問他「想食乜嘢」，以為妻子已回家照顧女兒。

被告又指，他於23日發短訊問妻子家裏「咩嘢環境」，妻子卻告訴他「出咗事，BB死咗」。他「當時都呆咗，原來玩大咗」，遂躲在大陸反省。他的朋友及妻子的朋友都有用短訊等找他，妻子的朋友要他自首，「唔好叫阿童一個攬晒」，故他才回來自首。

被告稱，他留下女兒離家時，女兒打側睡在床上，當時並無蓋被，他亦沒有開冷氣及開窗，被鋪及枕頭則一直放在床側面近牆。他指女兒喜愛側睡，在兩個多月大時，已可以從側睡翻身致俯在床上。

另外，控方傳召曾到現場的救護隊目池偉倫作供。池於2018年8月23日曾到案發單位處理有嬰兒不省人事的案件。他到場時看見死者已俯在床上，死者雙手舉高和面向左邊，他反轉死者檢查，發現她已沒有呼吸及脈搏，她的前半身有屍班及出現屍僵。救護員曾替死者進行心外壓等，最終證實死者已死亡。盧當時一直在場，情緒激動，一直哭及氣促，他詢問下知道盧有哮喘，最終將盧送院。