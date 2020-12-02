DR美容針案醫生麥允齡下周判刑　求情稱錯在對僱主錯誤忠誠

DR醫學美容集團2012年為女顧客進行名為CIK的療程，抽取客人血液經培植後再注射回客人體內，3名接受療程的女顧客其後出現敗血性休克，結果一死兩傷殘，為本港歷來最嚴重的醫學美容事故。替死者施針的女醫生麥允齡經重審後，昨日被裁定誤殺罪成，法官張慧玲今(2日)午聽取辯方求情陳詞後，決定押後至下周二(8日)判刑。張官批評，麥作為醫生未有做好最後把關保障病人，替死者輸注前沒有作檢查，辜負死者對她的信任，最終釀成今次悲劇。

代表被告麥允齡(39歲)的資深大律師鄧樂勤求情時透露，被告已婚且育有一名4歲女兒，她於2006年在香港中文大學醫科畢業，2009年加入DR集團，事發之後她一度暫停執業，直至2013年在慈善團體「母親的抉擇」做義工後才重拾行醫的信心，但2017年後她為了照顧女兒，便由全職轉做兼職普通科醫生。此外，她患長期胃炎及抑鬱，需服食胃藥、安眠藥及抗抑鬱藥。

辯方指，被告的執業經驗相對少，今次錯在判斷失誤，及對僱主錯誤忠誠。辯方強調，她與同案另外兩名被告的罪責不同，她不似老闆周向榮般有份參與集團及實驗室的管理，亦未如實驗室技術員陳冠忠般，刻意在培植血製品的過程中不做驗菌等基本步驟。

辯方又呈上多封品格證明，力陳被告為人聰穎，深受同行尊重。辯方明言知道判監無可避免，但強調案發至今已8年，期間被告飽受壓力及公眾的負面批評，而今次定罪定必令她的行醫生涯畫上句號，日後還要面對民事索償。辯方援引外國案例，認為監禁3年是合適的刑期。

法官同意被告的情況確與周向榮及陳冠忠不同，但同時批評她未有做好最後把關，以保障病人的最佳利益，辜負了病人對她的信任。不過辯方在案中的爭議不多，有助節省法庭時間，而且本案情況特殊，為要等候終審法院就誤殺罪釐清法律觀點，法庭要到今年才能重審，故打算因此給被告刑期扣減。