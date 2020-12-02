政Whats噏：民政總署要求區會延遲進行　疫情至今第二次

新冠肺炎疫情再次大爆發，確診人數不斷攀升，政府日前宣布，公務員將會在家工作兩周，只維持緊急必須的公共服務。有多區區議會近日亦陸續收到訊息，指因應疫情嚴重，要求各區議會延遲未來14日的區議會會議，以減低傳播風險。這是新冠肺炎疫情至今，民政總署第二度暫停區議會會議。民政總署回覆東網，證實要求各區議會延遲會議。

灣仔區議會主席楊雪盈在社交媒體貼文，根據內容可見，民政事務總署署長謝小華表示，政府在上月30日起，決定重新實施嚴謹的社交距離措施和關閉一些處所14天，要求各區議會延遲未來14日（12月2日至15日）的區議會/委員會/工作小組會議，「以免聚眾」，減低社區傳播的風險，又表示會因應疫情再審視兩周後的會議安排。有關訊息與2月暫停14日會議時的通知相若。

荃灣區議員陳劍琴亦表示剛接獲秘書處通知，即日起所有小組及委員會會議延期，直至另行通知，又稱正詢問緊急需要討論或動議的議題要如何跟進，仍待回覆。

另外，深水埗區議會原定明日（3日）召開環境及衞生委員會，惟民政事務總署今建議押後會議，該區秘書處更表不會開放會議室及不會提供秘書服務。不過，主席覃德誠決定繼續維持會議，並改用網上視像模式進行，惟有關做法未獲當局接受。