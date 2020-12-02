何君堯斥司法系統亂七八糟須改革　促取消法官戴假髮

司法機構近年處理案件惹爭議，部分法官審理案件時疑涉及政治色彩，令市民質疑法官判決不公。議員何君堯批評香港司法系統亂七八糟、急需改革，促訂立量刑指引、由原訟庭首席法官處理針對法官行為不檢的投訴，並取消法官戴假髮的傳統。

何君堯指，雖然部分法官判案量刑恰當、處事負責任，惟司法體制內法官標準參差不齊。他舉例指，東區裁判官錢禮早前向涉觸犯暴動罪的被告批出保釋，是「一年級學生」都不會犯下的錯誤。他稱，法官判案欠缺量刑指引，倘若判刑不公需要律政司申請複檢，反問政府明知司法系統「亂七八糟」，為何不訂立量刑指引，讓法官判案有參考準則？何認為需要頒發量刑指引，再研究設立量刑委員會。

對於司法機構指法官的投訴會由其上級法院的法官處理。何君堯批評法官犯錯由「朝見口、晚見面」、「高半級」的上級法院的法官處理，是「官官相衞、自己人審自己人」，批評極度不合理。何建議審議期間組成5人團，即原訟庭首席法官、2名大律師代表、2名民眾代表共同處理法官行為不檢，但指成立獨立監察委員會不能急於一時，需逐步完善制度。

此外，何君堯指法院應當莊嚴但並非拒人於千里，衣着方面應現代化並以真相示人，故毋須佩戴假髮。