暴動案被告涉身懷白電油收據　稱遭警推窗邊恐嚇

警方去年10月1日凌晨到灣仔軒尼詩道一個單位搜查，發現白電油、玻璃樽及布條等可疑物品，單位租用人及屋內5人事後被捕，他們否認串謀暴動罪，案件今（2日）於區院續審。辯方指當日有份拘捕的警員，曾將其中兩被告推向窗邊恐嚇，但警員否認。

拘捕首被告的探員鄧梓良出庭作供，表示在帶隊督察向各人宣布拘捕後，他再搜查首被告的銀包，發現有兩張購買白電油的收據。

辯方則向鄧指出，他曾獨自帶首被告張浩輝進入廁所並關上門，喝令張交出電話密碼，又曾捉張的手欲為電話解鎖。之後他更把張推向窗邊，並指：「呢度好高嘅，好容易掟你落樓」。

辯方又指，鄧又曾與一女警及第四被告蘇美莉進入廁所，他捉住蘇臉頰指：「生得好眉好貌，點解要做呢啲嘢」，又跟她說：「你死梗喇」，更將她推向窗邊，着她跳出去，直至認為將她嚇得不輕，才把她拉離窗邊。惟鄧梓良對辯方所指一一否認。

案中6名被告為23歲電競選手張浩輝、21歲學生胡凱富、21歲文員陳子斌、25歲文員蘇美莉、17歲學生李盈莉及24歲無業的沈卓勤。他們現被控於去年9月28日至10月1日，在香港串謀他人參與暴動及非法集結。