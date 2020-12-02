40%愛滋病高風險者因疫情減少檢測　團體促政府支援遙距看診

新冠肺炎疫情蔓延全球，抗愛滋病工作亦受影響，有團體日前公布疫情對愛滋病照顧服務的影響趨勢調查，發現有40% HIV感染者減少病毒檢測，或增感染風險。而據聯合國愛滋病規劃署劃署報告指，HIV治療服務因疫情受阻，每6個月就會導致全球每年多50萬人死於愛滋病，情況令人關注。團體又促擴展遙距看診的可能性及推廣家居檢測，盼政府加強有關支援。

「喺醫院進行愛滋病病毒測試時，會接觸不同病人，擔心會因而感染新冠肺炎。」疫情持續肆虐，HIV感染者Joe直言前往醫院會感憂慮，又指初感染HIV的感染者，需要每隔2至3星期去醫院進行測試，相信他們的擔心會比自己更多。

12月1日是世界愛滋病日，研究型生物製藥公司吉利德科學及香港愛滋病基金會日前共同發布「新冠肺炎疫情對愛滋病照顧服務的影響趨勢調查」。調查在今年10至11月進行，在亞太區共10個地區訪問了1265人，當中包括HIV感染者、高風險者和感染科醫生。

結果顯示在香港，疫情影響HIV感染者到醫院進行病毒量測試，有40% HIV感染者減少病毒量檢測，當中有過半數感染者害怕出入醫院會感染新冠病毒；亦有約70%感染科醫生發現HIV感染者及高風險個案減少到醫院就診。數據反映，疫情影響HIV高風險者的檢測習慣，或令他們有更高風險染上HIV。

調查又發現，HIV遙距看診在港仍未普及，逾6成HIV高風險或感染者未有使用。「今次研究反映遙距看診和送藥服務勢成應對新冠疫情挑戰嘅新方法。」吉利德科學醫學事務（愛滋病）副總監黃天鴻醫生指出，研究反映出家居檢測以及HIV遙距看診在本港未算普及，希望未來業界和地區團體可進一步擴展遙距看診的可能性及推廣家居檢測。

提供HIV服務的香港愛滋病基金會總幹事劉燊燊亦指，在疫情期間收到大量有關家居檢測試驗計劃查詢及需求，今年5月至10月間已派出約200個檢測套裝，比去年5月至今年4月多。劉認為，疫情之下遙距看診和家居檢測更顯重要，盼政府加強相關服務的支援。