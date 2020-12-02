羅冠聰周永康促拜登續就港問題對華施壓　學者指涉違反國安法

《港區國安法》實施5個月，秘密逃往英國倫敦的前香港眾志常委羅冠聰繼續「唱衰中港」，羅與香港學聯前秘書長周永康今（2日）於美國報章撰文，促請美國總統選舉當選人拜登繼續就香港問題對華施壓。有學者批評2人言論明顯是勾結境外勢力，並損害國家利益，涉嫌違反國安法，故國安處必須採取相應行動，不能任由2人繼續犯法。

羅冠聰及周永康今在美國《紐約時報》撰文，指中央政府對香港的管制日漸收緊，違背《中英聯合聲明》及破壞一國兩制，又訂立國安法打壓示威者和取消民主派議員資格。他們指港人將努力捍衞香港的民主自由，但需要各地政府支持，稱若國際社會不採取堅決行動對抗中國，將犧牲更多的社會運動人士及民主自由等核心價值。

2人在文章指美國總統特朗普過去數年，均譴責中方對香港的鎮壓，以及制裁中港官員。他們希望拜登政府能夠審查和改革針對香港人的庇護政策，並制裁打壓香港民主運動的人士。2人認為美方需對中方持批評態度，而且制訂一套以人權為中心的對華政策，將人權置於其他利益之上，指美國這樣做才能於自由、民主、平等等全球秩序中恢復領導地位。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指2人言論涉嫌違反國安法，勾結境外勢力並損害國家利益。陳形容羅冠聰冥頑不靈，本已因「煽動分裂國家，勾結外國或境外勢力危害國家安全」等涉嫌違反《港區國安法》，被香港警方通緝，卻繼續在外勾結外國勢力，相信當羅踏入香港境內將隨即被拘捕，估計羅要不斷在外唱衰中港才會得到注意。

陳認為拜登會否理會2人的建議亦成疑，指拜登是外交政策老手，對中國亦有充分認識，「唔會聽一兩句就改變對華政策」。陳又指，若羅繼續勾結外國勢力，國安處要考慮加控其罪行，或是就此作出聲明，不能任由羅繼續犯法。