婚禮人數收緊至20人　業者指婚禮「冇得搞」　新人感徬徨

防疫刻不容緩，政府今日(2日)起收緊婚禮人數上限至20人。有婚禮顧問直指新措施令婚禮「冇得搞」，由於已近歲尾，料多對即將結婚的新人頓感徬徨無助，事件亦重創籌備婚禮統籌行業的生計，「(防疫)措施愈來愈辣，依家接新單好難，考慮結婚的人都會睇定啲先」。

政府宣布收緊指定群組聚集人數，在沒有食物或飲品供應的婚禮上的群組聚集人數限制方面，由不多於50人收緊至20人。婚禮顧問歐惠芳認為，政府最新的防疫措施未說明人數限制是否包括食肆職員及婚禮其他工作人員如攝影師及化妝師等；如果計及以上人士，相信會令婚禮很難舉辦，「男家10人，女家10人，再加工作人員都已經唔得」。

歐形容婚禮有別於一般宴會，講求儀式感及氣氛，出席人數太少無疑影響整個婚禮。加上疫情下新人自會問清楚獲邀之人的健康狀況，「唔熟同未問清楚都唔請啦，無人想搞垮一生人一次的特別宴會」。她建議政府理應將婚禮與其他宴會及派對分開對待，對新人「網開一面」，容許他們有適當空間舉行婚禮，讓有情人可成眷屬。