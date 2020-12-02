紀律部隊仍沿用英式步操　學者批縱容雙重效忠應盡快改革

香港已回歸23年，《國歌法》及《港區國安法》亦相繼在港實施，惟社會仍存有戀殖心態，有法律界人士倡議應取消法官戴假髮的要求。而在紀律部隊方面，至今仍沿用英式步操，儀式仍跟從英國殖民地時代的規定而行。有學者及時事評論員批評政府縱容公務員的戀殖心態及「雙重效忠」行為，已屬國際笑話，促請港府應盡快改革。

港府曾多次被炮轟「戀殖」，但管理5大紀律部隊的保安局指沒有計劃修改現時的步操方式。而入境處是為受訓學員提供英式步操訓練，並以英式步操進行結業會操，但處方曾表演中式步操，並指日後會不時檢討以豐富訓練和會操內容。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指香港已回歸23年，但各大紀律部隊仍然沿用英式步操，此舉屬有辱國體，令人感到匪夷所思。他認為現時公務員團隊中有不少人是吃裏扒外，甚至從事反中亂港的行為，亦有人是雙重效忠，持有居英權，批評港府不改革步操方式是縱容戀殖心態，影響紀律部隊的意識形態。

陳偉強指政府一直因循苟且，沒有決心進行改革，而今年正正屬於一個契機，於實施《港區國安法》後重新出發，港府應即時叫停紀律部隊採用英式步操，要求紀律部隊於精神上均須效忠國家。

時事評論員陳雲生亦指香港的主權早已回歸中央，惟紀律部隊仍使用英式步操是國際笑話，批評政府並無正視問題，應盡快作出糾正。他又指步操對於紀律部隊而言非常重要，顯示部隊的紀律性及團結性，既然香港已實施《港區國安法》，各紀律部隊應配合內地部門執法，操練方式亦應與內地做法接軌。