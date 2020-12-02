政Whats噏﹕肥彭籲各國支持黃之鋒周庭等人 被批貓哭老鼠假慈悲

彭定康再對香港事務指指點點，呼籲國際社會支持黃之鋒等人。

末代港督彭定康(肥彭)又回魂，對香港事務指指點點，出言力撐被判監嘅前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥同成員周庭，話事件顯示中央意圖鉗制香港，呼籲各國議員團結一致表態。「23萬監察」發言人王國興批評肥彭貓哭老鼠假慈悲，係佢有份一手送三人入監倉。

黃之鋒、林朗彥同周庭因去年6月21日包圍灣仔警察總部事件，被控煽惑、組織及參與未經批准集結等罪，今日(2日)被判監7至13個半月。肥彭就指三人係爭取民主同法治嘅抗爭人士，形容事件係一個冷冰冰嘅例子，顯示中央政府有意將香港「用手銬鎖上」。肥彭又呼籲各國議員團結一致，一齊表態支持三人。

王國興話喺過去一年嘅反修例暴亂中，擺明係由外國政府牽頭，喺幕後指揮、組織同出資。而暴徒係勾結外國勢力，進行港版顏色革命，三人被判監係罪有應得。王批評肥彭之流係「精人出口」，三人就「笨人出手」，肥彭繼而再出言評論事件係「貓哭老鼠假慈悲」，想刷存在感。

王國興認為事件顯示國際政治好無恥，真正送三人入獄嘅，正正係彭定康同特朗普呢班人，成為幕後黑手推動年輕人犯罪，令佢哋虛耗青春。而事後彭定康仍然出口，係想畀其他人虛假希望，鼓勵更多人犯事。