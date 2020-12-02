政Whats噏：許正宇拒修例提前攞強積金　葛珮帆大鬧連自救都唔畀

政府推出嘅保就業計劃喺上月尾結束，依家已經開始爆發裁員潮。未到冬至，議事廳就殺氣騰騰講劏雞。為乜？議員葛珮帆(EQ)同財經事務及庫務局局長許正宇今日(2日)喺立法會大會竟然就住劏唔劏雞鬧到面紅耳赤。

EQ喺會議上話明白政府用好多錢救市，但經濟環境仲係好差，唔少市民失業、中小企又紛紛結業。佢話喺咁嘅情況下，政府仲唔畀「劏雞」，即係唔畀提取部分強積金自救，市民等唔到退休，依家錢又借唔到，都唔知點渡過難關。

唔單止咁，EQ又批評政府成日話議員提出嘅方案唔可行，但講唔到有乜嘢方法可以幫到市民；政府成日話目標「清零」、重啟經濟，但又唔做強制性全民檢測。佢大鬧政府乜嘢都唔做，市民見唔到希望，反問點解依家連拎返自己嘅強積金供款救自己都唔得呢？

面對EQ嘅連環炮轟，許正宇就話大家對佢先前提出嘅「劏雞論」好熟悉，唔想浪費時間解釋。所謂嘅「劏雞論」係許正宇早前用劏雞作比喻，話提取部分強積金等同未養大隻雞就攞去劏，將來退休就乜嘢保障都冇，即係許堅持唔畀「劏雞」喇！

另外，許正宇話國際上有國家允許市民預先提取自己嘅退休金，但就話其他國家嘅退休金供款金額比例大好多。佢話睇返香港嘅強積金帳戶分布，36%嘅帳戶金額1萬蚊以下；過半帳戶嘅金額少於5萬蚊，認為大部分帳戶嘅金額不大，質疑救唔救到市民，覺得問題值得商榷；又話修例需時，現階段都唔覺得要做添！莫非政府認為金額足以幫到市民就會允許提取咩？

之不過，許正宇又試圖窒返EQ，話倘若今次允許市民提取強積金，就會有班人去到議員嘅辦公室話退休冇錢使，屆時又會出現另一個社會問題。佢話自己作為負責任嘅人士，唔會想解決燃眉之急就將問題押後，覺得EQ提嘅建議係唔恰當嘅做法。

既然許正宇話自己係負責任嘅人士，咁睇嚟都要諗吓有冇辦法喺唔提取強積金嘅情況下幫市民渡過難關喇！剩係一味話唔得，班議員梗係唔會放過佢喇！