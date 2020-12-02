落鑊加罪：黎智英連翻撲水逾20億　學者質疑資金來源

官司纏身的壹傳媒黎智英「撲水」救亡不斷，早前最新公布以17.5億新台幣（約4.7億港元）出售旗下台北內湖區一幢辦公樓物業，以改善營運資金狀況。黎智英頻賣產套現，可見涉款龐大，新華社早前更曾發表文章，質疑黎的政治資金是來自美國中情局。有學者亦指，面對長期虧蝕的壹傳媒業務，黎如何承擔和資金何來，的確惹人猜疑。

黎智英近年相繼出售在台物業套現，已將《台灣蘋果日報》位於台北市內湖區總部的4幢辦公大樓出售，只留下一幢自用，早前連僅持的一幢亦已與買家簽訂初步協議售出，似乎已山窮水盡。惟經營製衣生意起家的他，面對長期虧蝕壹傳媒仍可營運至今，被指是泛民最大金主的他，捲入違法佔中、秘捐黑金案等，其資金來源一直引起外界猜測。

今年7月，台灣上市的建築商長虹建設公布，斥資61.39億新台幣（約16億港元），向黎智英相關公司買入新北市土城區大安段土地及建築物，土地面積約3.14萬平方公尺。翻查資料，賣方公司的股東兼董事涉及黎智英左右手Mark Simon，他被指曾在美國海軍擔任情報工作，與美國駐華大使有緊密聯繫，令人質疑當年買地資金來源。

今年8月，新華社發表一篇題為「反華反共的『馬前卒』——起底黎智英」的文章，批評黎智英鼓動暴亂、反中亂港，更質疑壹傳媒業績近年每況愈下，黎智英要賣產救亡，他接二連三的政治「豪捐」錢從何來，又指有人曾披露，多年前黎智英在美國前任國防部副部長的引薦下，到緬甸部署大規模投資只是幌子，實際目的是讓美國中情局的資金名正言順轉為商業資金，支持其在港策劃反華反共活動。

「的確令人質疑，資金喺邊度嚟？」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，黎智英當年從製衣業進軍傳媒業，90年代或許賺到錢，但近年都一直虧蝕，令人懷疑何來有資金繼續承擔，而其得力助手Mark Simon是共和黨在港最高的負責人，亦會令人猜想壹傳媒的營運基金，是否受到美國方面的捐助。