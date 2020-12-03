何志平專欄：嚷甚麼！

近日吵得熱烘烘的話題，除了美國總統大選將接近尾聲，新冠病毒不知道是第幾波的疫情重臨外，便是近日公布的澳洲軍隊早年前在阿富汗的戰爭惡行。當年在阿富汗的聯軍以美軍為主，也包括來自英國、澳洲和加拿大的特種部隊。澳洲部隊在阿富汗的戰爭罪行近日曝光了。美國大兵的橫蠻行為也在近年招來不少非議，而國際刑事法庭關注此事，欲展開調查，但近月便遭美國國務院制裁而未能取得合作和進展。

英國政府及其武裝部隊去年被指控掩蓋在阿富汗的戰爭罪行，包括殺害兒童和向平民施加酷刑。英國廣播公司和《星期日泰晤士報》的一項調查，發現英國特種部隊謀殺阿富汗兒童和平民的證據，以及在押戰俘被蘇格蘭軍團毆打，性虐待和酷刑致死亡的罪證。

昨天跟「美施」（假名）通訊談起此事來。美施是在紐約大都會看守所裏認識的鄰居，來自英國倫敦已退休的銀行家。他說：「2019年，英國政府外洩的保密文件揭露了『伊拉克歷史指控小組』內部的新證據，該小組專責調查英軍在伊拉克犯下的戰爭罪行，而『諾斯摩爾行動』則專門調查阿富汗的戰爭罪行的。英國政府於2017年終止了這兩項調查，調查下來的案件一件也未被起訴，而提供案件資料的律師也被政府以各種莫須有的原因吊銷了律師執照！一名調查組的偵探告訴記者說，儘管有證據顯示，英軍部隊摧毀了4,000多幢阿富汗民居，擊斃186名無辜平民，並向被殺害者的家人提供了570,000英鎊的賠償，和向200多名受英軍傷害的阿富汗平民支付了307,000英鎊的賠償金，除非絕無他法和藉口，否則國防部是絕無意向起訴任何士兵的！」

美施跟着詳細地解說：「有一位前調查小組的成員將所謂的掩蓋行為描述為『令人作嘔』，還說，他對受害的家庭感到極大的歉意，因為公義沒有為他們得到伸張。作為一個英國人，你怎麼能抬起頭來？這部紀錄片系列的其中一集上周在英國電視節目上播出，指數十名無辜平民在涉及英軍在阿富汗的屠殺和佔領行動中喪生。說及在赫爾曼德進行的一次夜間突襲中，一名特種部隊士兵在一個家庭住宅內近距離的槍殺了4名12至20歲的青年人，當時他們都是坐在地板上喝茶的！調查組認為該士兵，指揮突襲的軍官以及他的上級，都應該被起訴，但最高方面掩蓋了謀殺案，軍事檢察官決定不起訴！」

我打斷他的思路，言歸正傳：「你可看過澳洲的報告和他們部隊在阿富汗濫殺平民兒童的視頻照片嗎？」

「當然有！」美施激憤的回答。「還廣傳開去給我的眾多群組。有一網友寫了一片動人心弦的話。他說：「我多次的看了視頻和其他照片。我感到恐懼、惡心和憤怒。真的希望每位負責的軍事人員因違反《日內瓦公約》的戰爭罪行而被處決。看着澳洲士兵們與死去的阿富汗少年的屍體合影的照片，還咧着嘴笑着抬起頭來，就像他們狩獵旅行獵殺了動物一樣！被他們處決的是沒有戰鬥力，沒有武器的平民啊！彷似聽到喬治•弗洛伊德最後的哭叫『我不能呼吸』！我問問自己，那些十來歲的男孩在喉嚨被割裂的一刻是何感覺？是否還希望最後再見母親一面？那些男孩也是有色人種啊！他們被白人殺害。你們會憐憫他們的厄運遭遇而為他們叫囂伸冤嗎？你會為他們掉眼淚哀悼嗎？為他們的生命着緊的嗎？他們的存在不重要的嗎？」

美施愈罵愈起勁，再道：「真不明白那袋鼠總理在嚷甚麼！要道歉的應該是澳洲！他們一直罵中國打壓言論自由，現在又為在中國允許言論創作自由而大喊大叫！是否只有適合你們敍述的言論才是能接受的自由？多麼的虛偽！白種人才重要，阿富汗的孩子可不是甚麼東西！」