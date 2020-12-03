東方日報A1：黎智英再落鑊　有得震冇得瞓

官司纏身的壹傳媒黎智英再落鑊加罪，昨與營運總裁兼時任財務總裁周達權及行政總監黃偉強共三人被警方國家安全處落案控告欺詐罪，即涉嫌以欺詐手段，未向科技園公司申報，以低價租用位於將軍澳壹傳媒大樓的廠房經營獨立公司提供「公司秘書」服務，案件今晨在西九龍裁判法院提堂，其中頹樣現身旺角警署的黎智英，遭通宵扣查，由警車押解至法院。至於壹傳媒行政總裁張劍虹、黎智英兩名兒子等人分別到多間警署報到後獲續保，須於明年3月初再向警方報到。

警方國安處今年8月10日出動200人大舉搜查位於將軍澳的壹傳媒大樓，檢走25箱證物，並在多個地點拘捕10人，包括黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、張劍虹、周達權、黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤。而身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。

黎智英（71歲）昨午1時到旺角警署報到，身穿藍色外衣的他，面容顯得相當憔悴，神情相當落寞，頹喪地步出座駕，獨自步入警署，未有回應記者提問。他昨日一直被問話，至晚上被控以欺詐罪名，今晨被押往法院。至於周達權及黃偉強，分別到西區警署及荃灣警署報到時亦被控欺詐罪名，同樣今晨應訊。

據悉，黎智英、周達權及黃偉強涉嫌以欺詐手段，用低價騙取使用廠房的權利，在壹傳媒大樓的廠房經營獨立公司，為17間公司提供「公司秘書」服務，其中一間公司正是黎耀恩開設、曾以二手檸檬茶奉客的「四季常餐」。

根據規定，壹傳媒應向科技園公司申報，但有人以欺詐方式作出虛假聲稱。警方早於今年6月曾到黎智英位於灣仔「力高顧問有限公司」的辦公室調查，至今年10月再到觀塘創紀之城第5期15樓的「力高」，再檢走一批證物。

至於張劍虹，昨午1時到秀茂坪警署，被問話4小時後於5時獲續保，離開時表示剛完成保釋程序，希望所有人無事，然後雙手合十登車離開。據悉，黎智英前晚已相約壹傳媒高層飯敍，以安排一旦無法保釋的「身後事」，並於席上向張劍虹委以重任。而壹傳媒動畫公司總經理吳達光及李宗澤，昨分別到黃大仙警署及紅磡警署報到，全部人明年3月初再向警方報到。

另外，黎智英兩名兒子黎見恩及黎耀恩，昨亦須向警方報到，其中涉嫌欺詐的長子黎見恩在兩名女子陪同下到長沙灣警署報到，於下午1時半離開。至於黎的次子黎耀恩涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，昨晨到將軍澳警署報到，兩人獲續保。至於李宇軒及周庭，前者涉嫌偷渡被內地海警拘捕，後者則涉及去年6月21日包圍警總的案件被羈留，昨無法向警方報到。

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