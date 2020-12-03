Dr.東：採耳反致巨型耳垢變「耳結石」？　醫生：耳屎無須清理

台灣等地的採耳熱潮近年吹到本港，採耳師用毛毛棒輕掃耳朵周遭皮膚，清理堵塞的耳垢，光是想想也舒服到「打冷震」！不過，有耳鼻喉專科醫生警告，採耳工具幼細，有機會刮損耳道致流血；若真菌依附在採耳工具，抵抗力差的市民容易受感染，令耳道發炎，真菌更有可能入血，後果不堪設想。醫生指耳道其實無需清潔，讓耳垢隨皮屑自行流出就是最佳清潔方法。

耳鼻喉科專科醫生賴廣麟表示，耳道非常狹窄，最深處還有耳膜，不少病人在自行採耳或光顧採耳服務時，容易刮損耳道。若不慎撩得太深，或會刺穿耳膜致流血，更會影響到耳膜後的耳骨，影響聽力，並造成頭暈、中耳炎等。

內地曾出現多宗採耳後受真菌感染的個案，賴指一般的消毒酒精難以根除真菌，需動用到坊間少見的高溫高壓儀器才可滅菌。若採耳工具沒有徹底消毒乾淨，會孳生細菌、霉菌，甚至有真菌殘留，容易令下一名客人受感染引致發炎。受真菌感染的病人會痕癢難當，患處亦會流膿，更嚴重者會出現耳痛，甚至是短暫失聰。

除了採耳外，他指不少受真菌感染的病人都有經常使用耳藥水的習慣，耳藥水是抗生素，有殺死病菌之效，若所有病菌均被殺滅，會破壞平衡，再無任何病菌抑制霉菌和真菌，這些菌便會在毫無阻擋下增生，一發不可收拾。真菌有機會孳生至布滿整個耳道，其孢子難以根除，治療需時三個月甚至是半年。賴指清潔耳朵最好的方法是「不清潔」，讓耳垢隨皮屑自行流出，若經常用棉花棒清理，會把耳垢推進耳道深處，久而久之積聚成巨型耳垢，亦即坊間俗稱的「耳結石」。

他憶述曾有鋼琴導師疑似「失聰」求醫，他仔細一看，發現有巨型耳垢堵塞耳道，甚至把耳道壓開，擠至耳道發炎流血，疼痛難耐，醫生歷時數周才把所有耳垢連根拔起，病人每次都叫苦連天，並須再治療一周才能控制發炎情況。鋼琴導師治愈後，與聲音零阻隔，聽覺恢復。不過，後遺症卻是被擴大的耳道不能再收窄，耳垢難自行流出，需定期覆診清潔耳朵。

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