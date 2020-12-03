內地增16宗境外輸入　港人返惠州驗出無症狀感染

國家衞健委周四（3日）通報稱，截至當日凌晨，內地新增16宗境外輸入確診病例，無新增死亡病例，目前累計86,567宗確診，其中4,634人死亡。廣東惠州新增一名無症狀感染者，來自香港。

國家衞健委表示，新增的境外輸入病例分別為上海8宗、廣東4宗、山東2宗、湖北和陝西各1宗，另新增6名無症狀感染者。目前仍有266名患者需留院治療，其中6人為重症病例。

上海市衞健委周四通報稱，新增8宗境外輸入病例均為中國公民，返回中國前曾在美國、法國或瑞士等國家生活、工作和留學。其中兩人是父女關係，上月29日自英國返回，抵達上海浦東國際機場，集中隔離期間出現症狀，隨後確診。8人均被送院治療，已追蹤到同航班的245名密切接觸者，安排集中隔離觀察。

深圳周三（2日）再發現一名姓楊的無症狀感染者，是早前確診香港跨境貨車司機的密切接觸者。深圳當局在感染者所住的羅湖區笋崗村展開全民檢測，2,900多個樣本全部為無感染，而感染者所住的大廈就全幢隔離。

海關總署周四發布消息稱，從印尼進口一批凍帶魚、凍雜魚漿的外包裝樣本，檢出病毒，全國海關自即日起暫停接受涉事水產品生產企業的進口申報一周，期滿後自動恢復。