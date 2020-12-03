5000元確診津貼推出近一周　僅2宗申請1宗獲批

港府防疫漏洞處處，令本地疫情出現第4波爆發，政府早前宣布向本地確診者提供津貼，鼓勵市民接受檢測，並在上周五(11月27日)開始受申請。勞工及福利局長羅致光今(3日)表示，相信會隨地盤群組爆發而有人申請。有基層團體批評計劃少人問津是意料之內，認為港府推出計劃只為「交功課」。據悉，政府暫接僅2宗申請，其中1宗獲批。

羅致光今早在電台節目表示，有關津貼可供僱傭合約訂明享有有薪病假、但已沒有剩餘有薪病假的病人申請，希望為因留院而「手停口停」、收入減少的確診基層市民提供津貼，但據他早兩日了解，津貼暫時未收到申請。

羅又坦言，政府在1月應對疫情時，已知道政府面臨很大挑戰，尤其是市民對政府的信任程度，認為破壞關係或制度需要的時間很短，但互信便需要時間建立，重補市民和政府關係是漫長的道路。他又表示，由於香港經歷過2003年沙士，防疫及自我保護意識較其他國家強，但又不會像內地人一樣守規矩。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成認為，申請人數不多是「預期之內」，斥「真係中咗(確診)都憂心緊自己身體先啦，邊得閒理你嗰5千蚊」；又認為計劃「本身好古怪」，對政府指提供確診津貼可以鼓勵市民進行檢測的「邏輯有問號」，批評港府推出有關計劃無非是「擺個姿態、整色整水」。

香港社區組織協會幹事施麗珊表示，不少的基層街坊雖然有聽聞過確診津貼，但卻不知道該如何申請，認為政府可以在發放確診通知時附上申請津貼的細節，並多加津貼。另外，施亦提到由於申請津貼的人士需要受僱、並沒有有薪假，合乎資格的人不多，認為政府應考慮擴大受助的範圍，如正在接受培訓課程、或是在近期失業的人士。