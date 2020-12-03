港大副教授張祺忠電線殺妻罪成　依例判囚終身

香港大學機械工程系副教授張祺忠於2年前在香港大學偉倫堂的宿舍內殺妻，把妻子屍體藏於自製的木箱運到辦公室收藏，並故佈妻子失蹤的疑局。張早前經過審訊後被裁定謀殺罪成，今天(3日)在高院被依例判處終身監禁，被告另承認一項阻止屍體合法埋葬罪，則判處28個月，兩項控罪同期執行。法官亦形容案件對被告及其家人均是悲劇。

56歲被告張祺忠，被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺其妻子陳慧文（當時53歲）。辯方以被告案發時神智失常及受挑釁而殺害妻子，故屬於誤殺，但控方並不接納他承認誤殺罪，陪審團亦拒絕接納其說法。

張祺忠於2018年8月20日，偕女兒報警指妻子失蹤，警方翌日到宿舍調查。警方到8月28日再到被告的辦公室搜查，才發現載着死的木箱，她的頸項被兩條電線環繞，電線末端被打結。法醫認為死者死因為頸部受壓所致，死亡時間約為發現屍體的10日前。

而無論青山醫生及辯方的精神科專家，均認為張祺忠在事發時患抑鬱，判斷力受影響。心理學家則指張因長期受到妻子的心理虐待，致嚴重情緒控制失調。