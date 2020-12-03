疫情失控　徐英偉：未來數星期加強巡查執法

本港疫情失控，港府早前宣布擬將違反禁聚令、口罩令和強制檢疫令的定額罰款「倍增」，但被質疑增加罰款仍難發揮阻嚇作用。民政事務局局長徐英偉今早(3日)出席電台節目表示，今波疫情爆發是因為有人心存僥倖，不守規矩，政府除加重罰則外，各部門未來數星期會加強執法及巡查，打擊違反防疫措施情況。他呼籲市民應有公德心，嚴守防疫措施，又強調政府最終不想懲罰市民，只想透過罰則發揮阻嚇作用。

徐英偉又指，由於今波疫情的確診數字上升得快，當中源頭不明個案比例亦增加，因此當局認為即使表演場地做足防疫措施，舉辦表演活動時仍難避免有數百以至上千人聚集而產生的交叉感染風險，所以康文署轄下場地現時只准排練，而不准表演。他建議藝團多利用科技，直播或錄播表演，但他承認由於疫情來得急，未有機會與藝團溝通。

另外，徐英偉指現時區議會的討論議題不少都違規或越權，有出席區議會的公務員或民政專員被侮辱或「禁錮」，甚至有區議員將少數例子放大，聲稱被打壓。他稱，當局過去多月曾呼籲區議會跟足《區議會條例》做事，又認為政府與區議會可以有不少空間合作，可惜情況變得更差。

徐英偉稱，他曾勸喻區議員辦事不能太人治，對一些涉及文化或長者的項目「看了名稱就不批」，甚至有區議員拿區議會撥款做違規活動，例如印製違規宣傳品，然後將單據交予政府，但又不提供足夠資料，反指政府拖欠其款項。他強調，政府審批撥款需依程序辦事，如果款項用得不妥當或申報不清楚，廉政公署可能會介入調查。他又批評，區議會有些討論議題，區議員在相關議題前加上區議會的字眼，就當作是地區議題。他稱，議題是否適合區議會討論，並非其本人說了算，而是要諮詢政策局及法律意見，如果符合要求，政府會配合。