港珠澳大橋車流量低　港澳政府增發3000個大橋港澳私家車配額

港珠澳大橋通車逾2年，但車流量一直偏低。港澳兩地政府今日(3日)宣布，同意增加經大橋往來兩地的香港私家車和澳門私家車配額，合共增發3000個。新配額將於明年首季發放。

本港運輸署表示，現時該署發放了800個，可經大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額(簡稱「香港配額」)，而考慮到大橋附近一帶的交通情況，該署將按照港澳兩地政府所同意的安排，增發1000個「香港配額」，令到共有1800輛香港私家車獲得配額後可經大橋來往港澳。

新增的1000個「香港配額」，分為公司配額及個人配額兩類，每類各有500個，有效期為3年，申請資格與現時一樣。公司配額申請者需為在港澳兩地均有註冊公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司；個人配額則供在澳門從事受薪工作，或開設公司的香港永久性居民申請。持有有效配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期更多人可以受惠。

申請者可於於今年12月21日起，親身或經代理人透過投遞、互聯網或郵寄向運輸署遞交申請，截止申請日期及時間為明年1月11日下午5時15分。新配「香港配額」將於明年首季發放，配額持有人預計可於明年第2季開始陸續使用大橋。

另外，澳門政府宣布增發共2000個，經大橋往來港澳的澳門跨境非商用私家車常規配額（簡稱「澳門配額」)。新增「澳門配額」中，1600個為個人配額，400個為公司配額，有效期3年。新增「澳門配額」今日起接受申請，至明年1月12日下午6時，當局將於明年1月18日公布申請的排序名單。有意申請並符合資格人士，可到澳門交通事務局網頁提交意向表，並繳交500澳門元的抽籤費。