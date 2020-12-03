凱旋門摩天閣再現確診個案 昨新增20間食肆曾有患者到訪

本港昨(2日)新增103宗確診個案，是自上月29日錄得115宗後再「破百」，且續有豪宅成為疫廈。衞生防護中心指出，西九龍凱旋門摩天閣再多一名確診者，累計4人居住該處；九龍塘金巴倫道亦有一名82歲婆婆確診。此外，昨新增逾20間食肆曾有確診者到訪，包括尖沙咀The One Gram cafe & pancakes、元朗形點Ｉ Le Grand Pokka Café、圓方居酒屋Obihiro Hageten等。

中心表示，沙田名城、海典灣、九龍城環海．東岸、觀塘麗港城、天水圍嘉湖山莊同樣出現確診者，大部分與早前的確診個案有關連。離島愉景灣亦出現2宗確診個案，一名46歲女確診者居於4期蘅峰倚濤軒32座，另有1名54歲男確診者居於海堤居16座。另有確診者居於各大型屋苑及屋邨，包括港島華貴邨、亦有報稱居於油麻地果欄。

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，一名32歲男子昨日確診，屬歌舞群組患者，居於屯門良景邨良俊樓，曾於潛伏期間到過不少食肆，包括屯門康利中心唐記粉麵小食、尖沙咀The One Gram cafe & pancakes、元朗形點商場Le Grand Pokka Café，亦到過尖沙咀大型商場The One。

一名29歲女患者，居於葵青盈翠半島1期3A 座，發病當日到過美麗華大廈及菲力偉健美中心，上月25日到過圓方居酒屋Obihiro Hageten、東薈城Cova Pasticceria & Confetteria及青衣城。