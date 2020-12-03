美國白宮網頁聯署促查黎智英　學者：若證干預選舉　黎或被通緝

被內地指為「叛國禍港四人幫」之首、人稱「漢奸黎」的壹傳媒黎智英，10月底捲入涉嫌造假抹黑當時為美國總統候選人拜登的醜聞，黎其後承認助手Mark Simon有份參與，所用金錢由黎公司提供。近日有人在美國白宮網站發起聯署，要求美國政府就作出調查是否涉及發布虛假訊息以及非法干預大選，暫時有百多人簽署聯署。有學者認為，若美方查明指控屬實，將會向黎發出通緝令及逮捕Mark Simon。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，雖然《蘋果日報》曾否認涉事，但Mark Simon作為黎的前員工，黎不能以不知情為由便以為能「甩身」。陳認為，即使沒有人發起聯署，因揭露事件的美國全國廣播公司(NBC)具有可靠的公信力，美國政府亦會作出調查，首當其衝的必然是Mark Simon，美國政府將會逮捕以及刑事起訴他；至於黎或會被美方通緝，令他不敢再入境當地。

陳續說，由於拜登領導的民主黨即將上台，這次涉及造假和抹黑拜登，勢將令過往和美國共和黨關係密切的黎智英誠信備受質疑，認為黎未來和美國政府的協作將大不如前，或導致黎在美國的影響力一落千丈。

時事評論員陳雲生表示，有關事件可能涉及造假、子虛烏有，假如在香港發生，已牴觸了選舉法例，黎要面對的法律責任是如出一轍。

早前網上流傳一份有關美國民主黨總統當選人拜登的兒子亨特及其在中國生意的「情報」文件，可能涉及造假，發布者聲稱由香港《蘋果日報》委託撰寫，《蘋果日報》否認涉事，但黎智英其後承認助手Mark Simon有份參與，所用金錢由黎公司提供。