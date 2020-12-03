何栢良料第4波病毒9月已傳入社區　冀提高罰則有助壓制疫情

被視為第4波疫情的爆發者的73歲尼泊爾抵港人士昨日(2日)離世，港大感染及傳染病中心總監何栢良今(3)在電台節目表示，第4波疫情病毒可能早在9月已傳入社區，目前追查到可能是源頭之一的尼泊爾家庭群組，包括昨日的離世個案，由於患者的家人曾到尖沙咀用膳，估計病毒由此走入社區。

何指出，昨日離世的患者於返港後兩度檢測呈陰性，不排除患者最初言語不通，令檢測樣本質素較差。對於有傳港府提升違反禁聚令、口罩令等罰款額增至1萬港元，何認為是罰得重，現時疫情嚴重，的確有人不守規矩，將罰款加至1萬港元的水平是講得通，但關注執法時的合理及一致性，希望當局公布發出定額罰款的數字。

另外，當局有意免費為市民接種新冠肺炎疫苗，何認為目前公布資料不多，而海外有國家已公布詳細計劃又或已簽定合約。他又說，澳門預計在今年底前準備好應急疫苗，而澳門的行政程序一向快過香港，可能很早段時間已接洽購買疫苗。