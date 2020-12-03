港大網上舉行畢業禮　近5小時片段皆為剪接錄像

新冠肺炎疫情仍然肆虐，多間大學今年的畢業禮轉移到網上舉行，其中香港大學今日(3日)在網上發表本年度第203屆的學位頒授典禮，全長約5小時的片段皆為預先錄製，同學只需登入網站即可跳進觀看整個畢業典禮。校長張翔以錄影發表致詞，表示或許今年的畢業典禮同時反映了世界現況，希望同學們可以適應環境，迎接挑戰。

張翔表示，在過去的一年中世界已從根本改變，亦不會再回到從前，提到同學們今年或許未能度過自己想像中的最後一年大學生活，但認為人生會一直存在不確定性，更大的挑戰或許近在咫尺，希望同學可以「勇敢、無懼、目標遠大(be brave, be bold, aim high)」，下定決心為世界帶來轉變，並適應改變及以新的方式思考，令「危轉化為機」。

在全長4小時55分29秒的片段中，張翔的致詞只佔不足2分半鐘。致詞後校方準備了畢業生的短片及照片，再以文字的形式展示及播放各院系畢業生的名字。

最後校方邀請了多名歷屆的港大畢業生以短片形式祝福畢業生，1973年畢業的導演張婉婷表示，希望同學們在畢業後繼續追尋理想，「世界終有一日係屬於你哋嘅」；校方亦邀請了在2006年畢業的記者麥嘉緯，他形容今年的畢業生「在最壞的時候畢業，希望你們堅持做好人」。